CdS – il Gremio | Renato Portaluppi e il retroscena sulla Lazio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 2023-12-28 00:31:15 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Lapuò prendere un centrocampista a gennaio. Il nodo, però, riguarda Basic: se il croato troverà un altro club, Lotito inserirà una nuova pedina nel ventaglio delle soluzioni per Sarri. Un affare low-cost, magari in prestito con diritto di riscatto. Un’alternativa in più: questa è la traccia. In Brasile raccontano che ilabbia proposto Pepê alla: ha venticinque anni, è alto un metro e 83, pressing e sostanza, mediano oppure mezzala. Diciotto partite e un gol al Cruzeiro nel Brasileirão. Otto presenze e una rete all’Esportivo nel Campionato Gaucho. IL– Il nome rimbalza da Porto Alegre, lalo valuterà. Pepê è allenato da...