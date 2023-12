Caso Ferragni - pandori | la Gdf acquisisce il materiale dell' Antitrust

Dopo la polemica per i pandori ha perso quasi 100mila follower L’ultima apparizione di Chiara Ferragni , risale a qualche giorno fa. Immortalata in ... (gossipitalia.news)

Fabio Maria Damato nato a Barletta è il general manager di Chiara Ferragni , nonché membro del consiglio d’amministrazione delle società The Blonde ... (cultweb)

Chiara Ferragni , rimane ancora in silenzio dopo il caso Balocco. Solo un video di scuse, che ha portato una fuga di follower (ma un'impennata dei ... (leggo)

Chiara Ferragni , rimane ancora in silenzio dopo il caso Balocco . Solo un video di scuse, che ha portato una fuga di follower (ma un'impennata dei ... (leggo)

caso Balocco , per Chiara Ferragni due studi legali e un’agenzia di comunicazione Mentre continua il silenzio di Chiara Ferragni dopo il caso ... (tpi)

Leggi Anche Chiarasulla vicenda Balocco: 'Ho sbagliato, darò un milione di euro in beneficenza' Leggi Anche Chiara, iniziata la fuga degli sponsor Stop alla prima partnership TI ...Il nucleo di polizia economico - finanziaria di Milano sta acquisendo, senza ordine di esibizione, le carte raccolte dall'antitrust nella vicenda dei pandori- Balocco, nell'ambito dell'inchiesta esplorativa coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco. Per l'istruttoria l'autorità garante della concorrenza (che ha comminato una ...Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano sta acquisendo le carte raccolte dall'Antitrust nella vicenda dei pandori tra Chiara Ferragni e Balocco, nell'ambito dell'inchiesta esplorativa ...I Ferragnez sono assenti da giorni, dai social. Il rapper si sta limitando a condividere solo pochi momenti di quotidianità coi figli, come ...