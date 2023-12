Caso Ferragni-Balocco | la Guardia di Finanza acquisisce la documentazione | cosa succederà ora

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Saranno necessari diversi giorni perché il procedimento di acquisizione di tutta laraccolta dall’Antitrust sulla vicenda del pandorogriffato Chiaravenga completato. L’accordo sulla beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita, eseguita dallaindipendentemente dalle vendite del pandoro griffato, è costato all’influencer una multa dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta, e dopo il video di scusenon è più intervenuta sui social. Sulla scia della decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le Procure di Milano e di Cuneo hanno aperto due fascicoli di indagine per chiarire altri aspetti della vicenda e se sono stati commessi dei reati. La Procura di Cuneo ha aperto il fascicolo per competenza territoriale su ...