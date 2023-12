Cash or Trash – Chi offre di più? su NOVE | orari | puntate e cast

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)or– Chidi?, è un programma visibile suattualmente giunto alla sua quarta stagione. A condurlo è ancora sempre Conticini che, di puntata in puntata, ricoprirà il ruolo di elegante e ironico banditore d’asta. Il tutto ruota attorno a cinque mercati che si daranno battaglia in frenetiche aste per aggiudicarsi oggetti vintage o trovati in soffitta, alla ricerca del migliore affare.or– Chidi? –Ildior– Chidi? vede ancora i protagonisti della prima stagione: Alessandro Rosa, che dopo l’attenta valutazione sarà pronto a rispondere alla domanda ...

Il programma cult Cash Or Trash si veste a festa in occasione del Natale e sbarca in prima serata sul Nove con due appuntamenti speciali. In onda ... (funweek)

IT NOVE 18:00 - La casa delle aste - 1V - Stagione 1 Episodio 18 19:00 -or- Chi offre di più - Stagione 4 Episodio 23 20:00 - Little Big Italy - Stagione 4 Episodio 3 - Tenerife 21:25 - ...IT NOVE 18:00 - La casa delle aste - 1V - Stagione 1 Episodio 17 19:00 -or- Chi offre di più - Stagione 4 Episodio 22 20:10 - Little Big Italy -Le confessioni del presentatore tv nella terza vita dopo quelle vissute su palco e grande schermo. "Difficilmente riguardo programmi o film nei quali sono protagonista, tendo a scappare se capita" ...Stasera, mercoledì 20 dicembre 2027 ed il prossimo 27, in prima serata, su Nove, Paolo Conticini ed i mercanti di ‘Cash or Trash’ sorprenderanno i telespettatori con due puntate speciali a tema Natale ...