Case a 1 euro a Pratola Peligna | Recupero del centro storico con 15 nuovi progetti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'Aquila - Il suggestivo borgo medioevale di, in Abruzzo, si appresta a vivere una rinascita grazie al progetto "a 1", che mira a riportare alun aspetto dignitoso e a rilanciare l'intera cittadina. Fin dal 2021, il Comune ha sottoscritto 15 atti per ildi altrettante abitazioni, e ulteriori 5 verranno firmati nel 2024 sotto la guida del sindaco Antonella Di Nino e dell'assessore comunale Paolo Di Bacco, artefici dell'iniziativa. Il progetto ha coinvolto i proprietari delledisabitate, offrendo loro la possibilità di mettere a disposizione le abitazioni per l'acquisizione. Non appena un potenziale acquirente manifesta interesse per una delledisponibili, dispone di due mesi ...

