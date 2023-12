Casalnuovo | Carabinieri scoprono 500 kg di botti illegali in due abitazioni

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il 24 dicembre sono stati scoperti 5 quintali diavrebbero inondato la città nel giorno di Capodanno Per fortuna le forze dell’ordine monitorano il territorio anche nei periodi di festa, anzi forse proprio in queste occasioni il controllo delle città si intensifica. E’ quello che è successo il 24 dicembre scorso adi Napoli dove, grazie alla perquisizione deidella locale Tenenza, sono stati ritrovati 133 ordigni non convenzionali di varia natura nelledi un 66enne, C.P. , sottoposto ai domiciliari, e di un 25enne che è stato prontamente denunciato. Nelledei due uomini sono stati ritrovati circa 500 chili disottratti al mercato nero e che sarebbero finiti tra le mani di ...

della sezione radiomobile di Castello di Cisterna lo hanno arrestato ieri in tarda serata un 24enne di. Il giovane era in via Leopardi, nel comune di Castello di Cisterna. ...della tenenza dihanno perquisito entrambe le abitazioni. In quella di Piscopo i militari hanno rinvenuto 133 ordigni non convenzionali di varia natura, per un peso ...Nella serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna (Napoli) hanno effettuato un arresto legato al traffico di sostanze ...Addosso nascondeva 59 dosi di crack, 27 di cocaina e 10 di hashish. Un discreto “portafoglio” di droga da smerciare ai clienti ...