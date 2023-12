Carlo Conti | ospiti e meccanismo di Rischiatutto su Rai1 già registrato

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Mercoledì 3 gennaio 2024conduce una puntata speciale disu, esattamente sette decenni dopo dalla prima messa in onda, per festeggiare i 70 anni della televisione italiana. Nella puntata speciale il conduttore ripercorrerà i tanti personaggi e le tante trasmissioni che dal 3 gennaio 1954 in poi hanno fatto la storia della Tv pubblica. In trasmissione giocheranno tre coppie formate da Alberto Matano-Mata Venier, Loretta Goggi-Luca Argentero, Piero Chiambretti-Nino Frassica.Renato Zero e Massimo Ranieri; in collegamento Pippo Baudo. Intervistato da DiPiù Tv,ha dichiarato: "Per me condurre questa serata è un grande onore perché ho sempre detto io ho tre maestri: Mike Bongiorno per il quiz, Pippo Baudo per il varietà e Renzo Arbore per ...