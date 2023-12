Carioti | se per il capo dei vescovi il Vangelo non è il distillato della verità

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) C'era un'edizione deldelle Paoline con la copertina rossa, l'immagine di Cristo con un libro aperto e su quel libro le parole: «Io sono la via, lae la vita». Sono prese daldi Giovanni. È Gesù che durante l'ultima cena parla a Tommaso, l'apostolo che più fatica a capire e a credere ai misteri divini, dunque il più umano e “moderno” tra gli undici rimasti (Giuda è da un'altra parte, sta trattando per i trenta denari). Presto le strade del maestro e dei discepoli si separeranno. Come potremo ricongiungerci a te? gli chiede Tommaso. Il Nazareno gli risponde con quelle nove parole, nelle quali ci sono la forza e la certezza del messaggio del cristianesimo. Chi oggi cerca qualcosa di simile nella Chiesa, non lo trova. Ora c'è il cardinale Matteo Zuppi, presidenteConferenza episcopale ...

... il che significa che, se siamo isolati, non èil voto parlamentare contro il Mes, avvenuto dopo la siglatura del patto. Ha parlato parecchio il professore negli ultimi mesi. Fausto: ...Perché, come scrive Faustosu Libero , sui media stranieri, la polemica sul Fondo Salva Stati non esiste. E alla stampa tedescaesempio interessano di più i dettagli della vicenda pandori ...Un apribottiglie elettrico che torna sempre utile, aggiungilo ai tuoi gadget in cucina e non ne fare mai più a meno.3 cavi USB C da usare per trasferimenti e ricarica rapida su qualunque prodotto tu abbia, non ne fare a meno su Amazon.