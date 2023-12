Carceri Piemonte | chi c’è dietro all’improvvisa rimozione del commissario Roberto Streva?

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Chi è il responsabile dellaimprovvisa del comandantedai vertici del nucleo investigativo della Polizia penitenziaria? La risposta alla domanda è urgente e richiama alla mia memoria fatti gravissimi, d’altri tempi. Ma andiamo con ordine. Il 20 dicembre, sulle pagine locali de La Repubblica di Torino, è apparso un articolo di Elisa Sola, un articolo molto circostanziato, che non mi pare sia stato contraddetto. Cosa racconta Sola? Una storia nota in premessa, ma complicata da un colpo di scena: da diversi anni inalcune Procure hanno acceso i riflettori sulledi Torino, Ivrea, Biella, Cuneo, raccogliendo denunce di abusi, torture e violenze che sarebbero stati perpetrati da agenti della Penitenziaria nei confronti dei detenuti. L’articolo ricorda che a svolgere ...

