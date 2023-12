Capodanno | 3 prodotti per arrivare più belli e riposati al party di San Silvestro

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non c’è bellezza senza il giusto riposo. Ecco come ottenere un volto rilassato e luminoso in vista della notte diDormire almeno 8 ore a notte, oltre ad essere importantissimo per la salute, è anche fondamentale per la nostra bellezza e per mantenere il viso fresco e giovane. Ma non è tutto! Perché dormire è sì un vero elisir di bellezza, ma il cuscino, anzi la federa del cuscino, può fare la differenza per la pelle e i capelli. Ecco quindi comee con il volto fresco e riposato alpiù atteso dell’anno. 3must have (da avere subito). Francine Haircare – la gamma diMade in Italy fatta a mano a Bologna – propone 3 trattamenti di bellezza notturni in 100% seta per coccolare pelle e capelli in maniera naturale mentre si dorme! FRANCINE ...