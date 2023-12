Capodanno 2024 a Viterbo con Cristina D’Avena e i Gem Boy

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)sarà deliziato dalla presenza di, che canterà e suonerà in compagnia dei Gem Boy. Dalle ore 23.00 in Piazza Giuseppe Verdi si terrà il concerto di fine anno con una delle cantanti più note in Italia, che ci porterà nel nuovo anno alla grande. La regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati sale sul palco ain compagnia dei Gem Boy, la band alter-ego più irriverente e sfacciata del panorama musicale, per una serata all’insegna della musica e del divertimento per far cantare il pubblico dalla prima all’ultima canzone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Cozzi (@carlo cozzi 78) Ad aver dato l’annuncio attraverso i suoi profili social è stato il produttore ...

ROMA - In questo numero: - Il fisco incassa 28 miliardi in più - Natale e, vince ancora la voglia di viaggiare - Fideuram accelera sulla sostenibilità - Manovra, quali bonus non ci saranno più sat/gtr Condividi questo articolo: SponsorIn vista dei festeggiamenti per l'arrivo del, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha condiviso una nota in merito all'utilizzo responsabile dei botti di. Queste le sue parole: "Come già chiarito dal Ministero degli Interni, in ...Le proposte per un San Silvestro da ricordare. Uno sfavillante Capodanno si prospetta nelle location più glamour ed eleganti di Roma e non solo. Sia per chi decide di trascorrere il 31 dicembre in hot ...Un grande party diffuso in tutto il centro storico di Prato per salutare il 2024 con concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini, attraverso generi e stili musicali diversi tra lo ...