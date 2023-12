Capello | «Io al Milan avrei fatto un altro mercato Pioli è stato aziendalista e accondiscendente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Fabio, ex allenatore anche del, oggi commentatore televisivo negli studi di Sky Sport. Il quotidiano ha chiesto auna mano per fare chiarezza proprio sulla situazione del club rossonero: «Ha senso cambiare allenatore adesso? No, madeve trovare delle soluzioni. Continuare sulla stessa linea non va bene. Bisogna capire dove agire: difesa, centrocampo, attacco. Due anni faaveva a disposizione un centrocampo formidabile, con Tonali, Kessie, Bennacer, Calhanoglu. Quello che è adesso non si capisce, ma il centrocampo è il motore della squadra. Agirei lì, anche se con tante assenze non è semplice». Il problema del: «Le squadre che agiscono in contropiede mettono in difficoltà il, lo si è visto ...