Caos Al Grande Fratello | Due Concorrenti Rischiano Grosso!

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La situazione nella casa delsembra sempre più fuori controllo. Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese sono di nuovo nella bufera a causa delle loro esternazioni contro Beatrice Luzzi.davvero di essere cacciati dal programma anche perché sul web è in atto una vera e propria rivolta contro di loro. Il pubblico è indignato e non ne può più. Ecco tutti i dettagli! Garibaldi fuori controllo: gravi offese a Beatrice Nella casa delil clima è tutt’altro che sereno. Nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi ha dato il peggio di sé e se ne è uscito con alcune frasi infelici indirizzate a Beatrice Luzzi. Frasi che hanno indignato il pubblico. Ma non è stato l’unico, visto che pure Massimiliano Varrese è tornato ad attaccare la Luzzi. Evidentemente l’ammonimento di ...