Camera di Commercio Cinese in Italia organizza conferenza annuale 2023

I principali lavori delle Commissioni della: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il ...E TURISMO Mercoledì 27 dicembre In X ...Politica di coesione e fondi strutturali, ultima chiamata' alladidi Palermo. 'E' un treno che non possiamo perdere, purtroppo vediamo una dinamica che non ci rassicura - ha ...Prosegue l'azione di rafforzamento dei rapporti con i partner italiani della Camera di Commercio Italiana in Cina. Nei giorni scorsi, il Presidente Bazzoni è stato impegnato in Italia ad incontrare al ...Prosegue l'azione di rafforzamento dei rapporti con i partner italiani della Camera di Commercio Italiana in Cina. Nei giorni scorsi, il Presidente Bazzoni è stato impegnato in Italia ad incontrare al ...