Calendario Nations League volley 2024 | quando inizia | programma | le date dei tornei maschile e femminile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladisarà la prima competizione per Nazionali della stagione. La fase preliminare si snoderà lungo tre settimane: gli uomini giocheranno dal 21 maggio al 23 giugno, le donne scenderanno in campo dal 14 maggio al 16 giugno. Le migliori sette classificate del round robin internazionali si qualificheranno alle Final Eight insieme al Paese ospitante: quellaandrà in scena a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno, quellain sede da definire dal 20 al 23 giugno. Lasarà fondamentale anche in ottica Olimpiadi di Parigi: al termine della fase preliminare, infatti, verrà cristallizzato il ranking FIVB che assegnerà gli ultimi pass per i Giochi. L’Italia dovrà proprio passare dalla ...