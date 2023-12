Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2024 | programma | orari giornalieri | tv | tabellone e possibili accoppiamenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La, come del resto quella maschile, nella stagionevivrà il momento principale i Giochi Olimpici di Parigi, e l’ultima occasione per la qualificazione saranno idi Doha, in Qatar, che sono indal 2 al 18 febbraio. Al momento si conosce soltanto parzialmente la composizione dei gironi del torneo, che saranno 4 da 4 squadre ciascuno. Ildella manifestazione non è stato ancora stilato, così come non si conoscono le ultime 3 qualificate, che verranno decise agli Europei. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport ed in abbonamento su Sky Sport ed in diretta streaming gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go, Now e Recast TV. La diretta live testuale dei match del Setterosa ...