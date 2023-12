Calendario Italia-Francia | United Cup 2024 | programma | orari | tv | streaming | convocati

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’ultimo match del Girone D della seconda edizione dellaCup di tennis si disputerà mercoledì 3 gennaio: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, alle ore 00.30ne, si affronterannoed. Il confronto sarà composto da due match di singolare (uno maschile ed uno femminile) ed un doppio misto: Adrian Mannarino affronterà Lorenzo Sonego e Caroline Garcia sfiderà Jasmine Paolini, poi si giocherà in ogni caso il doppio misto. Gli altridellasono Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin, Amandine Hesse ed Elixane Lechemia, mentre per l’saranno a disposizione anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli.Cup: cosa ...

Sabato 30 dicembre (ore 07.30 italiane e diretta tv su SuperTennis), l'Italia inizierà il proprio percorso nella fase a gironi della United Cup 2024, competizione a squadre per nazioni che darà il via ...