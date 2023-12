Calendario Ciclismo 2024 | le date Classiche | Giro d' Italia | Tour de France

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sarà unda non perdere per gli amanti del. Le prime corse del Worldsaranno a gennaio, mentre la conclusione della stagione sarà in Cina, a ottobre. il 2 marzo le Strade Bianche, dal 4 al 10 marzo la Tirreno-Adriatico. La Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, è in...

Tifosi del Bel Paese in delirio: Tadej Pogacar ha annunciato che sarà al via della prossima edizione del Giro d’Italia. Un 2024 intensissimo quello ... (oasport)

