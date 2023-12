Caldo anomalo e clima | finisce il 2023 | anno più bollente del pianeta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) –, ci sono più del 99% di probabilità che ilsi classificherà come l’piùmai registrato neldopo che la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani è risultata addirittura superiore di 1,15 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, nei primi undici mesi dell’. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base delle previsioni della banca dati Noaa, il Nationaltic Data Centre che registra le temperature mondiali dal 1850. Una tendenza al surriscaldamento confermata anche in Italia dove nello stesso periodo la temperatura è stata di 1,05 gradi superiore la media storica secondo Isac Cnr ma con anomalie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Ma ciò che preoccupa maggiormente è il caldo anomalo di fine dicembre, con alcune aree del Paese che hanno registrato anomalie termiche di ben dieci gradi. L'inverno insolitamente caldo sta minacciando le coltivazioni. Il caldo anomalo iniziale dell'inverno minaccia di far ripartire prematuramente le fioriture, esponendo le coltivazioni al rischio di danni causati da un probabile forte abbassamento delle temperature.