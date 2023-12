Calciomercato | quattro club sulle tracce di Hamed Traorè

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), Fiorentina, Lazio, Milan e Napoli: tuttidiTraoré, ex del Sassuolo che fatica al Bournemouth L’ultima idea deldel Milan porta ad. L’ala d’attacco ex Sassuolo non starebbe trovando molto spazio al Bournemouth, ecco perché comincia a prendere quota l’ipotesi di un addio in questa sessione invernale di mercato. Stando a quanto riferisce Sky Sport, i rossoneri starebbero monitorando con attenzione la situazione sul calciatore ivoriano, ma la concorrenza non manca.del giocatore anche altri 3di Serie A: si tratta di Lazio, Fiorentina e Napoli.

Le due squadre in classifica sono separate dapunti, ma nessuna delle due formazioni vuole il ruolo di favorita. Allegri (LaPresse) -.itI nerazzurri, pur affermando che l'......di Bennacer e con l'infortunio dimesi di Pobega. Il trequartista ivoriano piace anche al Napoli e alla Fiorentina. Traoré aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di...Abbiamo infortunati, giovani ed elementi che stanno giocando fuori ruolo. Per la dinamica del calciomercato, meglio fare le cose il prima possibile. Non abbiamo quantificato le entrate, sicuramente ...Hamed Junior Traorè potrebbe tornare a giocare in Serie A in prestito. L'ex Sassuolo, riscattato la scorsa estate dal Bournemouth, non sta trovando spazio nel club inglese e piace a diverse squadre ...