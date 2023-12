Calciomercato Napoli | Giordano | “Pronto due acquisti entro l’Epifania”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)rivela due, con Samardzic in lizza. Dettagli e aspettative svelate su Radio Marte. Il mercato invernale delsi preannuncia movimentato, con il giornalista Marcoche, durante una recente intervista a Radio Marte, ha anticipato l’imminente arrivo di due nuovi giocatori. Tra i nomi più caldi, spicca quello di Samardzic, classe 2002, attualmente in forza all’Udinese.ha dichiarato: “Gli azzurri faranno sicuro due, la squadra azzurra si sta muovendo per chiudere tutto il prima possibile. Ci sono piste più semplici e piste più ...

L’inizio del nuovo anno è sempre un periodo cruciale per il calcio italiano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le squadre di Serie ... (calcioweb.eu)

Antonio Conte © LaPresse -.itLa difficoltà, come sempre quando si tratta di Conte, ... l'ex tecnico di Juventus e Inter ha già rifiutato per lo stesso motivo la panchina del, ad ...Il punto sulla prossima sessione didelparte dai possibili addi che dovrebbero essere tre Foto SscIlinvernale è alle porte e ilsta già cominciando a muoversi considerando che la prestazione della squadra non è stata ritenuta soddisfacente nella prima parte del ...(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Il rientro in gruppo di Jesper Lindstrom è la buona notizia per Walter Mazzarri nell'allenamento di oggi in ...I problemi di formazione per Walter Mazzarri continueranno anche in vista di Napoli-Monza, ultimo match degli azzurri nel 2023. L'allenatore toscano, dopo la deludente trasferta di Roma, ...