Calciomercato Milan – Difensore | si lavora per Lenglet Due alternative

Ilin questo modo potrebbe essere meno aggressivo, ma più ordinato. E in questo momento è importante avere equilibrio e fare filtro. Ripeto, il centrocampo è cambiato molto e adesso non è né ...Capello e Pioli (LaPresse) -.itPer Capello ildunque ha un problema di natura tattica dato che 'le squadre che agiscono in contropiede mettono in difficoltà illo si è visto ...L'ex allenatore rossonero: "Pioli deve trovare delle soluzioni, soprattutto in difesa. Sui rinforzi è stato... aziendalista, serviva più qualità e meno quantità a centrocampo. Ibra Non si capisce che ...Per quanto riguarda il vice Theo, il nome è già noto ai tifosi del Milan: Juan Miranda, terzino sinistro in forza al Betis e destinato a lasciare la Liga. Ma tra i rossoneri e l’ex Barcellona potrebbe ...