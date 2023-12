Calciomercato Milan – Di Marzio | “Presto nuovi contatti per Guirassy”

L’inizio del nuovo anno è sempre un periodo cruciale per il calcio italiano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le squadre di Serie ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Milan tra Stefano Pioli e Antonio Conte . La Serie A non si ferma, proprio come le voci di mercato. I riflettori si accendono in ... ()

Regolarmente presente il grande protagonista Serhou Guirassy , bomber della Bundesliga con lo Stoccarda e obiettivo di mercato del. Portieri: Kone, A. Keita, M. Camara. Difensori: A. Conte, ...... prima in classifica e qualificata agli ottavi di Champions League, e, già distante 11 punti ... Per questo motivo è derby anche in sede di: per l'attacco è Mehdi Taremi il favorito ...Il tecnico dello scudetto n.19 e della prima semifinale Champions dopo 16 anni, ha visto il suo lavoro pesante te e condizionato dagli infortuni. Ma è terzo in classifica, può vincere Europa League e ...Sarà Matteo Gabbia il primo rinforzo del Milan nella finestra invernale del mercato. Non una faccia nuova in casa rossonera: con l'ok del Villarreal Furlani riporterà in anticipo a Milanello il 24enne ...