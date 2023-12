Calciomercato Milan – Attaccante | avanti per Guirassy Ma c’è un ostacolo

Clément Lenglet è il profilo preferito dal Milan per rinforzare la difesa in questo Calciomercato invernale. Ecco qual è la situazione (pianetamilan)

Taremi (LaPresse) -.itSe nel prossimo futuro potrebbe esserci l'Inter, nel passato recente Taremi avrebbe potuto indossare la maglia del. L'estate scorsa fu vicinissimo ai ...Come può essere diventato 'il macellaio' dei muscoli rossoneri Se riprendiamo poi ad esempio una sua intervista che spiega come mai ilavesse iniziato così bene la stagione che fu dello ...La volontà di Leonardo Bonucci di lasciare Berlino e l'Union, il sì di Mourinho per rafforzare la Roma a gennaio . Sembrava una trattativa ...Fatih Terim torna in panchina a distanza di quasi due anni. L'ultima sua esperienza alla guida del Galatasaray si era conclusa con le dimissioni nel gennaio 2022. Allenerà in Grecia, uno dei club più ...