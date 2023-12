Calciomercato Inter | Sanchez via a gennaio? I possibili sostituti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un ritorno, quello di Alexis, che non ha fin qui prodotto gli effetti sperati. Il cileno, tornato all'dopo la parentesi della passata stagione all'Olympique Marsiglia, sta infatti faticando a lasciare il segno, con appena due reti realizzate ad oggi (quelle in Champions League...

Il 23enne centrocampista piace ad Aston Villa, West Ham, Psv e Atletico Madrid LONDRA (INGHILTERRA) - In prestito a gennaio per poi riscattarlo in ... (247.libero)

Il 23enne centrocampista piace ad Aston Villa, West Ham, Psv e Atletico Madrid LONDRA (INGHILTERRA) - In prestito a gennaio per poi riscattarlo in ... (ilgiornaleditalia)

L’inizio del nuovo anno è sempre un periodo cruciale per il calcio italiano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le squadre di Serie ... (calcioweb.eu)

LE CIFRE - Il club belga, secondo quanto riportato, chiede 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus , mentre l'vorrebbe chiudere con qualcosa meno: il punto d'incontro e la fumata ...Simone Inzaghi (LaPresse) -.itCerto, a mancare però è assolutamente lo scudetto. Il titolo è sempre stato più che alla portata dell', che lo ha perso per demeriti suoi oltre che ...Allegri in estate voleva Romelu, con Dusan diretto verso il Chelsea. Poi è cambiato tutto. Dai retroscena dell'estate scorsa al confronto di sabato, l'incrocio tra due centravanti nello snodo decisivo ...Si avvicina l'apertura della sessione invernale di calciomercato, in programma lunedì 2 gennaio. In Serie A il Napoli continua a rimanere attivo per cercare di rinforzare diversi reparti. Da Mazzocchi ...