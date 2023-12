Calciomercato | gli affari del giorno | rivoluzione Napoli | Buchanan vicino all’Inter

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale della sessione invernale di. Rivivi con noi tutti gli aggiornamenti in diretta della giornata. Manca sempre meno al 2 gennaio,dell’apertura ufficiale della sessione invernale di. Le trattative, però, sono diverse e molte potrebbero concludersi in poco tempo. Ecco gli aggiornamenti della giornata in diretta. Le trattative in diretta del 27 dicembre – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.