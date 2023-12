Calcio | Udinese Boom ricavi | club si conferma modello sostenibilità

L' Udinese non sa più vince re in casa . Come contro Verona e Atalanta, va in vantaggio ma si fa riprendere nel finale. La svolta è arrivata per una ... (247.libero)

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Per gennaio sono diversi i profili monitorati . Si valutano tanti nomi a centrocampo con Elmas ormai promesso sposo del Lipsia , Anguissa out un mese per la Coppa ...... sulla destra, è quel Soppy che fin qui ha più deluso che altro, trovando pochissimi spazi e fallendo anche la seconda prova da titolare in 4 mesi, l'altro giorno contro l'(Bellanova era ...Il debito finanziario scende del 18% rispetto allo scorso bilancio UDINE (ITALPRESS) - L'Udinese si conferma modello di sostenibilità anche dal ...Il Napoli lavora per il colpo Lazar Samardzic. Questa la notizia rilancia sui propri canali social dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli è in contatto con l'Udinese per Lazar Samardzic, ...