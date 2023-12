Calcio | Udinese Boom ricavi | club si conferma modello sostenibilità

L' Udinese non sa più vince re in casa . Come contro Verona e Atalanta, va in vantaggio ma si fa riprendere nel finale. La svolta è arrivata per una ... (247.libero)

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Per gennaio sono diversi i profili monitorati . Si valutano tanti nomi a centrocampo con Elmas ormai promesso sposo del Lipsia , Anguissa out un mese per la Coppa ...... sulla destra, è quel Soppy che fin qui ha più deluso che altro, trovando pochissimi spazi e fallendo anche la seconda prova da titolare in 4 mesi, l'altro giorno contro l'(Bellanova era ...BOLOGNA - L'entusiasmo per il quarto posto, in casa Bologna, viene rovinato da una brutta notizia. Thiago Motta, infatti, dovrà fare a meno di Dan Ndoye per almeno sei settimane dopo l'infortunio pati ...Gli arbitri della diciottesima giornata di serie A. Sozza arbitra la sfida tra Juventus e Roma, il posticipo di sabato sera. Apre La Penna a Firenza. Maresca arbitra Cagliari-Empoli ...