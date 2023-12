Calcio | Serie B; un boxing day da oltre 100mila spettatori

Un turno ad altri 13 calciatori. MILANO - Tre giornate di squalifica per il calciatore del Palermo Ivan Marconi e per quello della Sampdoria Pajtim ... (247.libero)

La squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23 in classifica ROMA - Sono festività da sogno per la Reggiana : battuto 1-0 il Catanzaro nel match ... (ilgiornaleditalia)

La squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23 in classifica ROMA - Sono festività da sogno per la Reggiana : battuto 1 - 0 il Catanzaro nel match ... (247.libero)

21 Torna l'appuntamento con le 'Le 5 cose che non sai di...' , la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del, traA e affini. Oggi i riflettori sono puntati su Tajon Buchanan, primo nome sulla lista di Ausilio e Marotta per la fascia destra dell'Inter dopo l'operazione cui si è sottoposto ...Se la 18a giornata diB è stata quella del boom di reti, la 19a, il boxing day, ha dimostrato quanto agli appassionati del campionato cadetto piace veder giocare adurante le feste. Superata quota 100mila ...Secondo posto in classifica con una squadra rifatta a nuovo durante l'estate col direttore sportivo Sebastian Puddu che ha vissuto a lungo sul mercato, dimostrando di saperci fare, eccome. Alla fine d ...CALCIOMERCATO - Veloce, aggressivo e con qualche gol in faretra: scopriamo insieme le caratteristiche del giocatore che arricchirà la rosa della squadra in test ...