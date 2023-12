Calcio | Serie B Giudice | un turno a sei giocatori e Corini

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si tratta di Menez (Bari), Degli Innocenti (Lecco), Falletti (Ternana), Gonzalez (Sampdoria), Kouda (Spezia), Pieragnolo (Reggiana). MILANO - Sono sei, tutti per un, i calciatori squalificati in ...

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per Juventus-Roma, big match della 18/a giornata di Serie A, in programma sabato 30 ... (liberoquotidiano)

Atalanta e Torino troverebbero facilmente un accordo, se qualche club tra altaB e bassaA lo volesse in affitto a gennaio. Il profilo di Katseris Katseris è un gioiello, per il Catanzaro.È un periodo di festività malinconico per il Napoli, scivolato al settimo posto in classifica dopo la sesta sconfitta (a Roma) subita su 17 partite diA , e ieriha dovuto fare anche la conta ...Il Giudice Sportivo Ines Simona Immacolata Pisano ha squalificato 6 calciatori dopo la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Un turno di stop per Jeremy Menez del Bari, Duccio Degli Innoc ...Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 18/a giornata di Serie A, in programma sabato 30 dicembre: Fiorentina-Torino (venerdì 29, ore 18.30): La Penna; Napoli-Monza (venerdì 29, ore 18.30): Di ...