Calcio | Serie A Sozza arbitro Juve - Roma | Genoa - Inter a Doveri

La squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23 in classifica ROMA - Sono festività da sogno per la Reggiana : battuto 1 - 0 il Catanzaro nel match ... (247.libero)

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA, i 26 preconvocati per la Coppa d'Africa Da Osimhen a Lookman, passando per Bennacer e Chukwueze: sono 34 i giocatori 'italiani' preconvocati per la ...A - 18GIORNATA Fiorentina - Torino (29/12, 18.30) arbitro: La Penna di Roma Napoli - Monza (29/12, 18.30) arbitro: Di Bello di Brindisi Genoa - Inter (29/12, 20.45) arbitro: Doveri di Roma ...Secondo posto in classifica con una squadra rifatta a nuovo durante l'estate col direttore sportivo Sebastian Puddu che ha vissuto a lungo sul mercato, dimostrando di saperci fare, eccome. Alla fine d ...TORINO - Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere sabato sera alle 20.45 il big match della penultima giornata d'andata di serie A che all'Allianz Stadium di Torino metterà di fronte Ju ...