Calcio | Serie A | gli arbitri della 18 a giornata

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per Juventus-Roma, big match della 18/a giornata di Serie A, in programma sabato 30 ... ()

Simone Sozza di Seregno arbitra la sfida tra Juventus e Roma, il posticipo di sabato sera. Sarà, invece, Daniele Doveri di Roma a dirigere Genoa - Inter, gara della 18esima giornata diA in programma venerdì alle 20.45 a Marassi.Secondo quanto affermato da Il Corriere della Sera, infatti, TIM e DAZN avrebbero rinnovato l'accordo per far restare laA su TIMVision fino al 2029 . Il nuovo contratto sarebbe stato siglato ...Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per Juventus-Roma, big match della 18/a giornata di Serie A, in programma sabato 30 dicembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di ...Marinelli designato per Milan-Sassuolo, Udinese-Bologna a Orsato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere ...