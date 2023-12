Calcio | Lipsia | ufficiale l' acquisto di Elmas dal Napoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dic. - (Adnkronos) - E'il passaggio di Eljifdalal. Lo ha annunciato il club tedesco con una nota sul proprio sito. "Eljifsi trasferirà dalalil 1° gennaio 2024. Il 24enne macedone firmerà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e vestirà la maglia numero 6. Il centrocampista si aggregherà con la squadra per il ritiro di La Manga il 2 gennaio".

Elmas dal Napoli al, è ufficiale Questo il comunicato del club tedesco: " Benvenuto a, Eljif! Elmas passerà all'RBdall'SSC Napoli il 1° gennaio 2024. Il 24enne ha firmato un ...Il centrocampista macedone ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo ROMA - Eljif Elmas lascia Napoli e sarà un giocatore deldal 1 gennaio 2024. Lo ha comunicato la squadra tedesca. Il centrocampista macedone, 24 anni, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, fino al giugno 2028, e indosserà la maglia numero ...La dirigenza azzurra è già in contatto con l’Udinese. Gli altri nomi per rinforzare il reparto sono sempre quelli di Hojbjerg del Tottenham e Seko Fofana dell’Al Nassr. Intanto è ufficiale la partenza ...Napoli, gli aggiornamenti dell'inviato Sky Modugno. Mazzarri cerca nuovi equilibri, domani provino per Lobotka ...