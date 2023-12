Calcio | Lazio | lesione all' adduttore della coscia sinistra per Luis Alberto

Il classe 1995 è in scadenza a giugno 2025 e lapotrebbe decidere di cederlo per non correre il rischio di perderlo a zero, proprio come il Tottenham con Lo Celso. L'esterno italiano è valutato ...Il Toro che in estate ha rifiutato un'offerta dallanon fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar partire uno dei suoi gioielli. Oltre Ricci, il Milan tiene d'...L'Alessandria, nonostante il cambio della dirigenza, continua con il suo caos interno. Oggi è giornata di altri addii, dopo l'esonero del direttore dell'area tecnica Ninni ...Sarri perde anche il centrocampista spagnolo: era uscito dolorante nell'ultima gara di Serie A contro l'Empoli ...