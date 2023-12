Calcio | Lazio | aquila Olympia in Tribuna Tevere in occasione del match con il Frosinone

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - "Indella gara di campionato, il nostro simbolo, l', accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione di tutti i giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. L'appuntamento è in programma nella zona antistante la, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 20.00". Così lacon una nota sul proprio sito ufficiale.

In occasione della gara di campionato- Frosinone, il simbolo dei biancocelesti, l'aquila Olympia , accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione dei giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e ...Tornano a vinceree Genoa, tre punti per il Verona col Cagliari nella sfida salvezza ... Sky Tv e Skya 14,90/m per 18 mesi Clicca qui Serie A: Altre NotizieLazio-Frosinone, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di Serie A in programma venerdì 29 dicembre 2023.Una carriera e un amore per la Roma. È la storia di Fabio Petruzzi, ex difensore cresciuto nel vivaio giallorosso. Ha lavorato con alcuni dei più grandi tecnici del ...