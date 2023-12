Cagliari | Petagna già ai saluti a gennaio?

Spazio a Lazio-Cagliari , match valido per la 14a giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri... (calciomercato)

Queste le formazioni ufficiali per Lazio-Cagliari , match in programma allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 18: LAZIO (4-3-3): Provedel: La... (calciomercato)

Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra Napoli e Cagliari, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mazzarri e Ranieri Questo ... (calcionews24)

Commenta per primo Andreanon ha convinto il: stando all' Unione Sarda , i rossoblù potrebbero interrompere anticipatamente il prestito dal Monza e stanno già sondando il mercato per un nuovo attaccante.... Radunovic B., Deiola A., Di Pardo A., Jankto J., Mancosu M., Obert A., Pereiro G.,A., ... (), al 12 st Viola N. (), al 45'+3 st Sulemana I. (). Espulsioni: al 7 st ...Sembrava sbarcato il nuovo Ronaldo a Cagliari quando è arrivato in aeroporto tra due ali di folla con quella frase ( ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.