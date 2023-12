Caduta nella trappola dei bracconieri | cagnolona salvata da due passanti alla vigilia di Natale

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 E’ stata trovata così, come la vedete, legata in mezzo ad un cespuglio a Sezze. Chissà da quanto tempo si trovava in quella terribile situazione la cucciolona di pastore maremmano rinvenuta lungo via Romana Vecchia, allo scalo, nel tratto, per capirci, che dal ristorante Le Terrazze va verso Sermoneta. Era legata con un cappio di acciaio intorno al corpo, unache si stringe man mano che l’animale che vi cade si muove per divincolarsi. Sono state due persone ad averla individuata domenica scorsa,di. Stavano facendo una camminata quando hanno udito distintamente i lamenti dell’animale e sono riusciti ad individuarla. Come succede spesso in casi di animali abbandonati o in difficoltà, della questione è stata investita la signora Marie France Pernarella, ...