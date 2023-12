Buchanan | l’Inter lima il prezzo col Club Brugge! La cifra scende – SI

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)alpuò concretizzarsi a gennaio, con tutte le indicazioni che convergono verso la fumata bianca. ColBrugge c’è ancora un po’ di strada da fare, ma per Sportitalia le parti si stanno avvicinando. L’OPERAZIONE –non ha soldi da investire nel mercato di gennaio, ma può lo stesso prendere Tajon. La formula studiata dalla dirigenza è un prestito con obbligo di riscatto, per unache si punta a non far superare dieci milioni. IlBrugge era partito da quattordici, ma ora Sportitalia dice che è sceso a dodici più bonus. Se ne riparlerà ancora. Nel frattempostasera non ha giocato nell’1-1 con l’Union Saint-Gilloise, nemmeno convocato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

continua il suo pressing per Tajon Buchanan. L'esterno individuato per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Juan Cuadrado. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sta proseguendo il suo pressing su Tajon Buchanan: il canadese è l'obiettivo per rimpiazzare Juan Cuadrado.