Buchanan | dal Belgio trattativa con l’Inter fatta Ore di attesa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tajonè destinato a divenire un nuovo giocatore del. L’esterno classe 1999 sta aspettando solo il via libera, il Club Bruges è intenzionato a venderlo. ACQUISTO – Tajonpasserà dal Club Bruges alper circa 10 milioni di euro. Questo è quanto secondo il sito belga DeMorgen. La società non vuole lasciarlo a parametro zero, per questo è costretta alla cessione dell’esterno nato nel 1999.è stato già oggetto d’interesse durante la scorsa estate, oggi Piero Ausilio e l’amministratore delegato del Club Bruges Vincent Mannaert sono alle fasi finali della. Il sostituto di Juan Cuadrado è pronto alla nuova avventura, Simone Inzaghi lo aspetta per avere un vice Denzel Dumfries. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

... l'Inter sta per acquistare a titolo definitivo il giovane centrocampista canadese Tajon, provenienteClub Brugge. E' lui il prescelto per sostituire Juan Cuadrado, che ha alzato ...277Belgio arriva la conferma: Tajonè sempre più vicino all'Inter. L'esterno canadese del Bruges si avvicina al club nerazzurro, dopo essere stato identificato come il sostituto di Juan ...Calciomercato Inter: È Tajon Buchanan il primo colpo in entrata dei nerazzurri, il canadese arriverà per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro.Non solo il terzino canadese, il club meneghino sta per chiudere un altro colpo in entrata di altissimo livello, andando così ad anticipare le rivali.