Buchanan all’orizzonte | l’Inter attende solo l’OK di Zhang! – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)e Tajonsono pronti a stare insieme. I due club lavorano ininterrottamente per permettere al ragazzo di sbarcare già da inizio gennaio a Milano, spiega Tuttosport. ARRIVA –è pronta definire l’arrivo di Tajon. Il Bruges tiene ancora un po’ di distanza, ma gli indizi di fine dicembre fanno capire che in tempi brevi Simone Inzaghi potrà avere il suo esterno, magari già dalla sfida contro il Verona. Gli intermediari stanno lavorando per far combaciare richiesta offerta anche perché il giovane canadese andrà in scadenza nel giugno del 2025 e non c’è nessuna intenzione di rinnovare. I belgi valutano il cartellino 12 milioni, ovvero 4 in più di quanto vuole spendereanche perché dovranno dare una percentuale ai New England Revolution, club di Mls. LUCE VERDE – ...