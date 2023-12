Buchanan all’Inter non solo per Cuadrado Un altro motivo – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il nome di Tajonè quello più caldo in queste ore di mercato. Alessandro Sugoni spiega le mosse dell'Inter su Sky Sport. SITUAZIONE – Alessandro Sugoni spiega a cosa pensano dalle parti di Viale della Liberazione: «Bisogna trovare un punto d'incontro tra Inter e Club Bruges, sicuramente a un prezzo più basso di quello voluto dalla società belga.è il nome su cui sta lavorando la dirigenza meneghina, individuato sia per tamponare l'assenza disia per il futuro. Dumfries, tra quelli in scadenza nel 2025, è un giocatore con il quale i discorsi sono un po' più fermi per quanto riguarda il rinnovo di contratto»