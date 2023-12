Buchanan a un passo dall'Inter | le cifre

A unpure il prolungamento del contratto di capitan Lautaro Martinez, che si legherà ai ... Trattativa in corso perdel Bruges, per il quale la capolista appare disposta a spendere 8 ...è pronto a firmare un contratto di cinque anni e persino l'allenatore dei nerazzurri belgi, Ronny Delia, sembra ormai aver capito che dovrà salutare il 24enne, nemmeno convocato per il match ...L’Inter accelera per Tajon Buchanan. Il Bruges non farà muro e a metà strada i due club troveranno l’accordo definitivo. L’arrivo a Milano è imminente. ACCELERATA - L’Inter… Leggi ...L'Inter deve sostituire Cuadrado, che rimarrà fuori a lungo per l'operazione al tendine, e ha da tempo messo nel mirino l'esterno canadese Tajon Buchanan. La trattativa va avanti spedita e manca ...