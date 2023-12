Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur – probabili formazioni

Domenica 3 dicembre inizierà un dicembre senza sosta per Chelsea e Brighton & Hove Albion , che si affronteranno a Stamford Bridge in un ... (sport.periodicodaily)

A caccia della quarta vittoria su cinque partite in tutte le competizioni, il Brighton & Hove Albion accoglie il Burnley in casa all’Amex nel ... (sport.periodicodaily)

LE PAROLE - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi Roberto De Zerbi, l'allenatore del Tottenham ha così parlato dell'ex difensore dell' Atalanta: "Non sta ...In questo turni infrasettimanale i Blues tornano a Stamford Bridge per affrontare il derby con il Crystal Palace di Roy Hodgson, reduce da pareggio con ildi De Zerbi. Il Chelsea ha sempre ...Giovedì 28 dicembre alle ore 20.30 si terrà la sfida valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/24 tra Brighton Hove Albion e Tottenham. Il match sarà visibile in diretta televisiv ...La strepitosa ascesa del club passato dal rischio di scomparire all'Europa League ha ispirato un cortometraggio ...