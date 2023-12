Brescia | ordigno bellico ritrovato in area scalo ferroviario | disinnesco il 14 gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Domenica 142024, a, verranno effettuate le operazioni didell'nel cantiere situato nell'dellotra via Dalmazia a Est, la tangenziale Ovest, la linea ferroviaria Milano-Venezia a Nord e via Orzinuovi a Sud. Lo rende noto il Comune diprecisando che dalle 8.30 alle 14, indicativamente, dovranno essere evacuate tutte le abitazioni della zona interessata che comprende via Del Rampino (dal civico 30 al 32), via Lunga (dal civico 16 al 30 e dal 47 al 55), via Rose di Sotto (dal civico 36 al 40/A e dal 251 al 281), via Del Dosso (dal civico 3 al 5), via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via ...