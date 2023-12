Bremer | «L’Inter è forte | dobbiamo restare lì Non abbiamo ancora vinto niente»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dal vicino trasferimento almeno di due anni fa alla lotta scudetto con la Juventus. Gleisondice la sua sulla vetta del campionato. CONSAPEVOLEZZA – Gleison, fresco di rinnovo di contratto con la Juventus, parla del, avversaria numero uno in Serie A. Le parole del difensore bianconero intervistato da Sky Sport 24: «Contro la Roma è una partita importante, loro hannoa Napoli 2-0. Non hoparlato col mister ma so più o meno come gioca Lukaku, sarà una partita difficile. L’idea è quella di giocarsi fino alla fine lo scudetto? Quest’annoquesta consapevolezza, sono arrivati dei ragazzi nuovi.continuare così, non...