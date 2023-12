Bper punta sul ricambio | accordo per mille uscite e 500 nuove assunzioni

... istituto romano specializzato nella cessione del quinto, chea crescere tramite acquisizioni ... Poi, nel 2022, la stessa Carige è finita nel perimetro del gruppo modenese. Chenavari, che ha ...In fondo, invece, la multiutility A2a ( - 1,5%),( - 1,2%) e la farmaceutica di Recordati ( - ... il Brent febbraio è in rialzo attorno agli 80 dollari al barile e il Wti di pari scadenzaai ...Seduta all'insegna della positività per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che si trova in rialzo dello 0,3%. Ecco i titoli da seguire oggi ...Per quanto riguarda la manovra, nel dettaglio, che stabilisce l’uscita per adesione volontaria di nuove 1.000 lavoratrici/lavoratori e coinvolge tutti i lavoratori del gruppo, ottenute 500 nuove ...