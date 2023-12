Botti e fuochi | i consigli dei Carabinieri per un Capodanno sicuro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCon l’approssimarsi delle feste di fine anno si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall’abitudine di accendere petardi ed’artificio anche illegali. Per contenere il numero di vittime di questo tipo di incidenti, il Comando Provinciale deidi Avellino ha promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione per illustrare le precauzioni da usare – e i comportamenti pericolosi da evitare – nel maneggio dei giochi pirici, e organizzato servizi mirati per contrastare i pericoli derivanti dall’utilizzo di artifizi e petardi illegali. In tale contesto si colloca il maxi sequestro eseguito questo mese daidi Monteforte Irpino: si tratta della principale attività di tale natura condotta quest’anno in Irpinia che ha portato all’arresto di un 34enne ...