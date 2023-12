Botti e fuochi d’artificio | i consigli dei Carabinieri per un capodanno sicuro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023): iper unper trascorrere delle giornate di festa all’insegna della sicurezza Con l’approssimarsi delle feste di fine anno si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall’abitudine di accendere petardi eanche illegali. Per contenere il numero di vittime di questo tipo di incidenti, il Comando Provinciale deidi Avellino ha promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione per illustrare le precauzioni da usare – e i comportamenti pericolosi da evitare – nel maneggio dei giochi pirici, e organizzato servizi mirati per contrastare i pericoli derivanti dall’utilizzo di artifizi e petardi illegali. In tale ...

In varie operazioni di sequestro è stato riscontrato come l'involucro di questiillegali sia ... Si riscontra, inoltre, un elevato rischio nell'uso di "" prodotti in Paesi orientali, ......a circolare - specialmente via social - una petizione lanciata già un anno fa contro id'... sia per la tutela degli animali domestici e selvatici che spesso soffrono per i. A questo ...Francesco Tanasi, professore dell'Università San Raffaele e segretario nazionale Codacons, rivolge un appello ai sindaci, che hanno il potere di vietarli con un'ordinanza ...Nel corso delle ultime ore, la Polizia di Stato è molto attiva nella ricerca e nella individuazione di fuochi pirici e di botti illegali, già confezionati e pronti per essere trasferiti sulle bancare ...