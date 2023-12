Botti di Capodanno | l’appello dell’associazione “In ricordo di Lacuna”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’arrivo del nuovo anno, si avvicina anche la tradizione deidi. Ogni anno, numerose città italiane emettono ordinanze che vietano o limitano l’uso dei fuochi d’artificio, in risposta alle richieste delle associazioni animaliste e alla crescente sensibilità dei cittadini verso la tematica animalista. Questo è un segno tangibile che sempre più persone stanno iniziando a comprendere gli effetti negativi che ipossono avere sugli animali e sull’ambiente. Tra i vari appelli c’è anche quello della referente regionale di CADAPA e IndiSara Spiniello la quale, con una lettera aperta, pubblicata sui social, si rivolge direttamente al Sindaco di Avellino Gianluca Festa sottolineando come il benessere degli animali dovrebbe essere una priorità ...

