Boscoreale | Ciarambino | Sempre più urgente reperire personale per i pronto soccorso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “È assurdo quanto accaduto a Boscotrecase, non ci sono parole per esprimere il profondo dolore e vicinanza ai genitori della piccola. Purtroppo diversidella nostra regione sono in agonia per carenza di, alla quale vanno trovate soluzioni urgenti. Magari iniziando dall’attuare le due proposte che avevo presentato nella scorsa legge di bilancio proprio per contrastare la desertificazione dei, e che sono state poi approvate”, si legge in una nota di Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto. “Anzitutto avevo chiesto di adottare interventi a carattere straordinario, per reclutare, come l’inserimento dell’obbligo di prestare i primi due anni in...